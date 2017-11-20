Alaşehir zabıtasından fırınlarda denetim

Ürünlerin gramajlarını kontrol eden ekipler, fırınlarda hijyen kontrolü yaptı. Filtreli sulu baca sistemine geçmeyen işletmeler de uyarıldı.

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan unlu mamul üretimi yapan işletmelerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle gece simit üreten fırınlarındaki denetimlere ağırlık veren ekipler, fırınların hijyenik koşullara uyup uymadığını kontrol etti. Simitlerin gramaj denetimini de yapan ekipler, standartlara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem başlattı. Toplum sağlığı açısından oldukça önem arz eden fırınların denetiminde simit gramajı ve hijyen konusunda titizlik gösteren zabıta ekipleri işletmelerden alışveriş yapan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Belediye başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığı bizler için her şeyin üstündedir ve önem arz etmektedir. Toplumumuzun sağlıklı besinler tüketmesi ve sağlıklı yaşamaları hususunda her zaman duyarlı olacağız. Vatandaşımızın unlu mamulleri üreten işyerlerinin insan sağlığını tehlikeye düşürecek durumları saptadıkları ve şüphe duymaları halinde Alo 153 nolu telefonumuzla bizlere ihbar etmelerini istiyoruz" dedi.