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30 Kasım 2017 11:31

Alaşehir Zabıtasından zeytinyağı fabrikalarına denetim

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarında denetim yaptı.

Alaşehir Zabıtasından zeytinyağı fabrikalarına denetim

30 Kasım 2017 11:31

Alaşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine, Alaşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sultan Yılmaz, Alaşehir İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünden görevli personeller de eşlik etti.


Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşların sağlıklı koşullarda üretilen yiyeceklerden faydalanmalarının sağlanması amacıyla denetleme faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygularken, yapılan denetimle ilgili bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Halkımızın sağlığı için zabıta müdürlüğümüzce zeytinyağı fabrikalarında hijyen şartlarına uymayanlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz, bu gibi denetlemelerimiz devam edecek, özelikle esnaflardan ricamız hijyen şartlarına dikkat etmeleridir. Bu konular kesinlikle hiçbir şekilde göz ardı edilmeyecektir. Bu denetlemelerimiz sürekli devam edecektir” dedi.




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