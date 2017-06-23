Alaşehir’de 14 mahallede 12 bin vatandaşa iftar

Sosyal belediyecilik çalışmalarının en güzel örneklerini sergileyen Alaşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da 14 mahallede 12 bin kişiye iftar yemeği ikram etti.

Başkan Karaçoban: “Birlik beraberliğimiz daim olsun”

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban yaptığı açıklamada: “Çok değerli Alaşehirli hemşehrilerim öncelikle hepinizin Ramazan’ını tebrik ediyorum. Ramazan berekettir, çalışmak ibadettir.’ anlayışıyla mahallelerde düzenlediğimiz iftarlarımızı sizlerle beraber yaptık. Aynı sofrada, aynı sokakta sizlerle buluştuk, aynı lokmayı paylaştık. Allah’ıma şükürler olsun, yine hepimizi bu sokakta Ramazan sofrasında kavuşturdu. Tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri ve duaları Allah’ım kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. Herkes birbirini sevsin, birbiriyle kol kola girsin, birlik beraberliğimiz daim olsun" dedi.