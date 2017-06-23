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23 Haziran 2017 13:09

Alaşehir’de 14 mahallede 12 bin vatandaşa iftar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfere uygun bir program hazırlayan Alaşehir Belediyesi, Ramazan geleneğini yaşatmak ve Ramazan ayının ruhuna uygun toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla 14 mahallede 12 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Alaşehir’de 14 mahallede 12 bin vatandaşa iftar

23 Haziran 2017 13:09


Sosyal belediyecilik çalışmalarının en güzel örneklerini sergileyen Alaşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da 14 mahallede 12 bin kişiye iftar yemeği ikram etti.



Başkan Karaçoban: “Birlik beraberliğimiz daim olsun”


Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban yaptığı açıklamada: “Çok değerli Alaşehirli hemşehrilerim öncelikle hepinizin Ramazan’ını tebrik ediyorum. Ramazan berekettir, çalışmak ibadettir.’ anlayışıyla mahallelerde düzenlediğimiz iftarlarımızı sizlerle beraber yaptık. Aynı sofrada, aynı sokakta sizlerle buluştuk, aynı lokmayı paylaştık. Allah’ıma şükürler olsun, yine hepimizi bu sokakta Ramazan sofrasında kavuşturdu. Tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri ve duaları Allah’ım kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. Herkes birbirini sevsin, birbiriyle kol kola girsin, birlik beraberliğimiz daim olsun" dedi.




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