Alaşehir’de 154 Mahalle Projesi’ne başlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi’nin ardından başlattığı 154 Mahalle Projesi ile il genelinde alt ve üstyapıları yenilemeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Akkeçili, Çağlayan, Çakırcaali, Çeşneli, Erenköy, Girelli, Örencik ve Üzümler mahallelerinde 50 kilometre kanalizasyon ve 14 kilometre de içme suyu şebeke hattı yeniden inşa edilecek. Bu kapsamda, MASKİ ekipleri çalışmalarına; Akkeçili, Çağlayan ve Çeşneli mahalleleri ile başladı. Altyapı çalışmalarının ardından mahallelerde 206 bin metrekare kilit parke taş döşenerek üstyapı dönüşümüne de imza atılacak. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaların başladığı Akkeçili’de Mahalle Muhtarı Mustafa Akçay, yıllarca bu çalışmaların yapılmasını beklediklerini ve bu hizmete MASKİ sayesinde kavuştuklarını belirtti. Akçay, “Altyapımız çok eski olduğu için çok sıkıntılar yaşıyorduk. MASKİ’nin çalışmaları sayesinde bu sıkıntılarımız son bulacak. Çok memnunuz bu hizmetten. En kısa zamanda çalışmaların bitirilip sağlıklı altyapıya kavuşmayı bekliyoruz” dedi.