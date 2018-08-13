Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 13:56

Alaşehir’de 4 yılda 333 bin metrekare kilit parke çalışması

Kentin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 4 yıllık hizmet döneminde Alaşehir’de yaklaşık olarak 333 bin 613 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi.

Alaşehir’de 4 yılda 333 bin metrekare kilit parke çalışması

13 Ağustos 2018 13:56


Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 4 yıllık görev sürecinde il genelinde 4 milyon 485 bin 503 metrekare kilit parke taşı döşerken, 569 bin 75 metre de bordür çalışması yaparak önemli bir hizmet gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesi çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesinde de 333 bin 613 metrekare kilit parke, 34 bin 190 metrede bordür çalışması yaptı. Soğanlı’dan Tepeköy’e, Hacıaliler Mahallesi’nden Belenyaka’ya kadar ilçede birçok noktada kilit parke çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kışın çamurdan yazın da tozdan kurtardı.


Bütün yatırımların daha modern bir Manisa’da insanların daha mutlu ve rahat yaşaması için olduğunu anımsatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ”Bu anlamda her alanda bir hizmet atağı içindeyiz. Belli bir plan ve program dahilindede kilit parke taşı, kaldırım, asfalt serim çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşlarımızı modern ve konforlu yollarla buluşturuyoruz. Bu doğrultuda Alaşehir ilçemizde de geride kalan 4 yıllık hizmet döneminde önemli bir kilit parke çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç