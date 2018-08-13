Alaşehir’de 4 yılda 333 bin metrekare kilit parke çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 4 yıllık görev sürecinde il genelinde 4 milyon 485 bin 503 metrekare kilit parke taşı döşerken, 569 bin 75 metre de bordür çalışması yaparak önemli bir hizmet gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesi çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesinde de 333 bin 613 metrekare kilit parke, 34 bin 190 metrede bordür çalışması yaptı. Soğanlı’dan Tepeköy’e, Hacıaliler Mahallesi’nden Belenyaka’ya kadar ilçede birçok noktada kilit parke çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kışın çamurdan yazın da tozdan kurtardı.

Bütün yatırımların daha modern bir Manisa’da insanların daha mutlu ve rahat yaşaması için olduğunu anımsatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ”Bu anlamda her alanda bir hizmet atağı içindeyiz. Belli bir plan ve program dahilindede kilit parke taşı, kaldırım, asfalt serim çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşlarımızı modern ve konforlu yollarla buluşturuyoruz. Bu doğrultuda Alaşehir ilçemizde de geride kalan 4 yıllık hizmet döneminde önemli bir kilit parke çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun”dedi.