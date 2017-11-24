Alaşehir’de acemi erler yemin etti

Yemin törenine, Eğitim Alay Komutanı Vekili Piyade Yarbay Yusuf Yeşil, 2’inci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutan Vekili Ulaştırma Yüzbaşı Abdülrahim Güler ile yemin edecek askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, temel eğitim gören bin 859 acemi er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde yemin etti. Törende konuşan Piyade Yarbay Yusuf Yeşil, "Bugün Eğitim Alay Komutanlığı’na yeni katılan, 369’inci dönem kısa dönem erler ve 1997/4 tertip 1’inci kademe erlerin ant içme töreni içi toplanmış bulunmaktayız. Toplam bin 859 askerimiz ant içecek. Canınızdan kıymetli çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de çocukların değerini çok iyi bilmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakarlıkta ve davranışta örnek, dosta güven, düşmana korku veren mümtaz askerleri olarak vatani görevlerinizi yüce milletimize layık bir şekilde yapacağınıza olan inancım tamdır. Tüm şehitlerimizi buradan saygıyla anıyorum. Yiğit Mehmetçikler yolunuz açık olsun" dedi.

Yemin töreninde çocuklarıyla aynı alayda görev yapan babalara yarbay Yeşil tarafından onur belgesi verildi. Tören geçişiyle sona eren törenin ardından yemin eden acemi erler, aileleriyle buluştu. Yemin töreninde Yarbay Yusuf Yeşil, ailelerle yakından ilgilendi.