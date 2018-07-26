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26 Temmuz 2018 16:43

Alaşehir’de asfalt çalışmalarına devam ediliyor

Alaşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekip destekleri ile alt yapı çalışmaları tamamlanan Kavaklıdere-Horzumkeserler Mahalleleri arasındaki 13 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmalarını 2 günde bitirdi.

Alaşehir’de asfalt çalışmalarına devam ediliyor

26 Temmuz 2018 16:43


Alaşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçe merkezi ve mahallelerde asfalt kaplama ve sathi yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kavaklıdere-Horzumkeserler Mahalleleri arasında sürdürülen 13 kilometrelik sathi kaplama çalışmaları Manisa Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerle el ele 2 günde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden detaylı bilgiler alan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Manisa Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin ekip desteği ile çalışmalarımızı 2 gün gibi rekor bir süreyle tamamladık. Çalışmalarda bizlerden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekibine, ilçe belediyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hizmet için biriz, hep birlikte Alaşehiriz" dedi.




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