Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 17:52

Alaşehir’de Atatürk’ün fotoğrafları sergilendi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 1.

Alaşehir’de Atatürk’ün fotoğrafları sergilendi

31 Ağustos 2018 17:52

Uluslar arası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında Atatürk’ü gören son kişilerden yazar, koleksiyoner Hanri Benazus’un koleksiyonunda yer alan Atatürk fotoğrafları sergilendi.


Uluslar arası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Atatürk’ü gören son kişilerden yazar, koleksiyoner Hanri Benazus’un koleksiyonundan derlenen fotoğraf sergisi ziyaretçileri duygulandırdı. Yaklaşık 170 fotoğrafın yer aldığı özel sergi festival boyunca Kurşunlu Han’da ziyaretçilerini ağırlayacak.


Serginin açılışına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, oda başkanları ve ziyaretçiler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç