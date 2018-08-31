Alaşehir’de Atatürk’ün fotoğrafları sergilendi

Uluslar arası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında Atatürk’ü gören son kişilerden yazar, koleksiyoner Hanri Benazus’un koleksiyonunda yer alan Atatürk fotoğrafları sergilendi.
Uluslar arası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Atatürk’ü gören son kişilerden yazar, koleksiyoner Hanri Benazus’un koleksiyonundan derlenen fotoğraf sergisi ziyaretçileri duygulandırdı. Yaklaşık 170 fotoğrafın yer aldığı özel sergi festival boyunca Kurşunlu Han’da ziyaretçilerini ağırlayacak.
Serginin açılışına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, oda başkanları ve ziyaretçiler katıldı.