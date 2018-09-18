Alaşehir'de cadde ve sokaklar temizleniyor

Sabah saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışmaları daha sonra yolların yıkanması ile devam ediyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, temizlik hizmetlerinin belediyelerin asli görevi olduğunu belirterek, "Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı görevlilerimiz, ilçe halkımıza daha yaşanabilir ve temiz bir çevre sunmak için görevine gece gündüz devam ediyor. Ekiplerimiz; ana arterlerde, parklarda, okul çevrelerinde ve tüm mahallelerimizde evsel atıkların toplamasından, cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalarını herhangi bir aksaklığa yer vermeden devam ettiriyor. Ayrıca çöp taksi hizmeti ile yoğunluk yaşanan noktalardaki konteynerler sık sık boşaltılıp; meydanlar, parklar, pazaryerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor" dedi.