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03 Mayıs 2018 15:23

Alaşehir’de dolu ekili arazileri vurdu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı.

Alaşehir’de dolu ekili arazileri vurdu

03 Mayıs 2018 15:23


Alaşehir ilçesine bağlı Bahadır, Bahçeli, Çarıkbozdağ, Girelli ve Dağhacıyusuf mahallelerinde dün saat 16.00 sıralarında dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu, meyve bahçeleri ile ekili alanlarda zarara yol açtı. Ağaçlarda bulunan erikler dolu nedeniyle yerlere döküldü.


Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, zarar meydana gelen bölgedeki çiftçilere yeşil budama yaparak önümüzdeki sezonda alınacak ürün kaybını en aza indirebilecekleri uyarısında bulundu. Bakır uygulaması yaparak ağaçlardaki yaraları tedavi edebileceklerini ve kalan ürünleri kurtarabileceklerini ifade eden Türk, "Bizler zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, bundan sonra yapılabilecek işlemleri üreticilere anlatıyoruz. Sigorta bilinci ne yazık ki üreticilerimizde yok. Artık şu andan itibaren yapılabilecek tek şey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kanalıyla tespit yaptırtıp, devletin yapabileceği destek uygulamalarını beklemek olur. Bu açıdan mahsulü zarar gören üreticinin mutlaka tespit yaptırmaları gerekiyor. Doğal afetlere karşı tek çözüm yolu sigorta bilincinin gelişmesidir. Bu afette tek tesellimiz az da olsa bazı üreticilerimizin sigorta yaptırmış olmaları" dedi.




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