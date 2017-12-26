Alaşehir’de ekipler aralıksız çalışıyor

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Işıklar Mahallesi’nde toprak ve düzensiz yolların tesviye, mıcır serme ve sıkıştırma çalışmasını yaparken, Gümüşçay Mahallesinde ise, yol iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Alaşehir Belediyesi olarak hedefiyle üst yapı düzenlemelerimiz ilçe genelinde durmaksızın sürüyor. Alt yapı sorunu olmayan güzergahlardaki yol iyileştirme çalışmalarımız aralıksız ediyor. Işıklar Mahallesini bizzat gezerek gözlemlediğimde açılmadık yol bırakmayacağız. Bu alanlarda yol stabilize hale getirilerek mıcırlama çalışmaları yapılmaya başlandı. Hizmet bekleyen halkımıza gösterdiği sabır için ayrıca teşekkür ederim. Halkımızın desteği ve anlayışı ile güzel işler çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.