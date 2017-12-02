Alaşehir’de gerçeği aratmayan tatbikat

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde devlet hastanesi çalışanları, Manisa Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve öğrencilerin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Başarı ile tamamlanan tatbikatta öğrencilerin rollerine kendilerini kaptırmaları da dikkat çekti. Uygulanan tatbikat senaryosu gereği, kısa süreli meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem nedeniyle Alaşehir ve çevre bölgelerde büyük hasar meydana geldi. Yine senaryo gereği, deprem sonrasında hastanede çalışan ve tedavi gören vatandaşlar panik halinde hastaneden dışarıya doğru koşuşturdu. Senaryoya göre panik halinde olması gereken tatbikat ekibindeki bazı kişiler, kargaşa anında asfalt zemine düşerek olayın gerçekçiliğini bir kat daha artırdı. Hastaneden sağlam veya yaralı şekilde kurtulmayı başaran kişiler, bina önünde oluşturulan toplanma alanında bir araya geldikten sonra yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Duman efektli yangın tatbikatı

Deprem sonrası, yaralıların hastaneye taşınması ve tedavisi, hastanede deprem sonrası başlayan yangın, yangına personel ve itfaiye ekibi tarafından müdahalesi ve nakli yapıldı. Yaşanan depremin ardından, bu kez senaryo gereği binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı hasta, hasta yakınları ve çalışanlar ise bina içerisinde mahsur kaldı. Tatbikatın gerçekçiliğinin artırılması adına çıkan yangın için duman efektleri kullanıldı.

Yangında bina içerisinde mahsur kalan bir kişi, çevreden yardım isterken, aşağıda bulunan görevliler de o kişiyi telkin etmeye çalışarak, az sonra kurtarılacakları bilgisini verdi. Kısa sürede yangına müdahale edilen binada mahsur kalanlar ise itfaiye ve UMKE ekipleri koordinesiyle kurtarıldı.

“Amacımız afet sonrası can kayıplarını önlemek ve en aza indirgemektir”

Yapılan tatbikat çalışmasının başarı ile tamamlanmasının ardından afetlerin zamanının, şiddetinin, yıkımının ve can kaybının önceden tahmin edilemeyen bir doğa olayı olduğunu dile getiren Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Kırmalı, “Güzel bir tatbikat olduğunu düşünüyorum. Deprem ve acil servisimizde çıkan bir yangın senaryosunu işlemiş olduk. Afet sonrasındaki süreçte de görevlilerin koordinasyonunun sağlanması açısından tatbikatın bize faydası olduğunu gördük. Bu arada eksiklerimizi de görmüş olduk. Olası bir afet durumunda bizim esas amacımız, afet sonrası oluşabilecek kargaşa ve paniğin önüne geçmek ya da onları en aza indirmektir. Ayrıca, kurumumuza başvuran yaralılara zamanında ve yeterli tedavi uygulamaktır. Dolayısıyla bu da ancak sürekli eğitim ve tatbikatlarla gerçekleşecektir” diye konuştu.

Öte yandan, tatbikat sonunda görev alanlar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.