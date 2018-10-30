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Alaşehir'de İlyas Yalçıntaş rüzgarı

Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı Konserinde ünlü pop şarkıcısı İlyas Yalçıntaş yaklaşık 2 saat kaldığı sahnedeki performansıyla Alaşehirlileri coşturdu.


Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda verilen konserde İlyas Yalçıntaş yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede sevenlerini coşturdu. İzleyenler zaman zaman şarkılara eşlik ederken Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, İlyas Yalçıntaş'a konsere katıldığı için teşekkür ederek, Alaşehir üzümü ve cam çerçeveli Türk Bayrağı hediye etti.


Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak sahneye çıkarak, İlyas Yalçıntaş'a Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldığı ve kendilerini onurlandırdığı için teşekkür ederek, kendisine cam çerçeveli Türk Bayrağı ve Dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümü hediye etti. İlyas Yalçıntaş, üzümden bir tane alıp yiyerek, "Üzümü çok severim. Alaşehir üzümü artık dünya markası oldu. Üzümün dünya markası olmasında gösterdiğiniz çalışmalar için sizleri kutluyorum." dedi.

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