Alaşehir’de işçi ücretlerine yüzde 10 zam

Yapılan toplantıda işçi ücretlerine yüzde 10 zam yapılması kararlaştırıldı.

Alaşehir Ziraat Odası toplantı salonunda Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş, işveren temsilcileri ve dayıbaşlarının katıldıkları toplantıda, işçi ücretleri; sofralık, ihracat, iç piyasa ve kuru üzüm işçi ücretleri olmak üzere üç alanda belirlendi.

Alaşehir Ziraat Odası’nda yapılan ücret belirleme toplantısında, 2017 yılı hasat döneminde geçerli olacak işçi ve dayıbaşı ücretleri 2016 yılına oranla yaklaşık yüzde 10 oranında artırılarak belirlendi. Sarıgöl Kaymakamı ve Alaşehir Kaymakam Vekili Çetin Kılınç, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş ve Üzüm Sulama Birliği ve Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk’ün imzası ile belirlenen ücretlere göre, 1 Temmuz’dan itibaren sofralık ihracat yaş üzüm işçiliğinde işçilere kesim için 49.50 TL, işletme için 54 TL, kelter ve şerit için 62.50, Soğuk hava deposunda çalışan bayanlara 66, erkeklere 68 TL, posta başlarına ise 74 TL olarak belirlendi.

İç piyasa üzüm işçi ücretleri ise, kesim 65 TL, kasalama 57 TL, kelter 81 TL, kamyona yükleme işçilikleri 98 TL olarak belirlendi. Kurutmalık üzüm işçi ücretleri ise şu şekilde tespit edildi: kesim 52 TL, üzüm serme 61.50 TL, yağlı kelter çekme 74 TL, üzüm bandırması 89.50 TL. Ücretlere dayıbaşılık ücretlerinin de dahil olduğu belirtildi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk yaptığı açıklamada, "Alaşehir’de 2017 yılı üzüm sezonu için işçi ücretlerini üç bölümde düzenledik. Çalışma saatini 8 saat, işçi yaş sınırını ise 16 olarak belirledik." dedi.

Hasat sezonunda meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekerek sözlerini sürdüren Necdet Türk, “İnsan canı her şeyden önce gelir. Can ve mal güvenliği almadan hiç bir servis sürücüsünün yola çıkmaması gerekir. Sebze ve meyve hasat dönemi nedeniyle tarla, bağ ve bahçelerde çalışan işçileri kamyonet, traktör ve benzeri araçlarla taşınmaktadır. Maalesef can güvenliği yeterince düşünülmemekte ve yeterli önlem alınmamakta. Açık kasa kamyonet veya traktörlerle işçi taşınmasına izin verilmemelidir. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır." şeklinde konuştu.