Alaşehir’de jandarması ilk yardım eğitiminden geçti

Eğitim salonunda yapılan uygulamalı eğitimi Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun da izledi. Eğitimlerin ilgili kurumlarda devam edeceği öğrenildi.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Alaşehir Kaymakamlığı Eğitim Salonunda Alaşehir 112 İstasyon sorumluları Mehmet Ali Şener ve Fevzi Okan tarafından verilen eğitime katılan, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler, 2 gün sürüyor. Jandarma Eğitim Komutanlığı ile başladığımız eğitimler, ilgili tüm kurumları kapsayacak. Eğitim süresince ilk yardım bilgileri teorik olarak anlatıldı, daha sonra maketler üzerinde uygulamalar yapıldı. Eğitime katılanlar, çalıştıkları kurumda veya ilk yardıma muhtaç olunan bir alanda karşılaştıkları doğal afet, kaza gibi durumlarda nasıl davranacaklarını, ilk yardıma muhtaç kişilere en kısa sürede nasıl yararlı olabileceklerini uygulamalı olarak, öğrenebiliyorlar. Bu tür eğitimlerimiz sürecek" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İnsanlar, hayvanlar kısacası tüm canlılar, her zaman ilk yardıma muhtaçtır. Günümüzde araç sayısı hızla artıyor. Buna paralel olarak her zaman istenmeyen olaylarla karşılaşabiliriz. Karşılaşılabilecek kazalarda, doğal afetlerde her zaman bilgili ve ehil kişilere ihtiyaç duyulur. Kurumlarda ve bu alanda hizmet veren personellerin eğitilmesi, bilgilerinin tazelenmesi için bu tür eğitimler düzenleniyor. Temel amacımız en az hatayla kayıp oranını sıfıra düşürmek olacaktır. Eğitim veren ve alan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.