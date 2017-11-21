Alaşehir’de kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde mevsimin ilk karı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Karadağ Mahallesine düştü. Bu sene havanın geç soğumasıyla beraber Alaşehir’in yüksek rakımlı mahallelerinden Karadağ’a akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Bir taraftan sis, diğer taraftan kar yağışının etkili olduğu mahallede hayat adeta durma noktasına geldi. Kar yağışını sevinçle karşıladıklarını belirten Karadağ Mahalle Muhtarı Raşit Aslan, "Gece sabaha karşı 05.00 sıralarında mahallemizde kar yağışı başladı. Mevsimin ilk karı hepimizi çok sevindirdi. Sabah hava aydınlandığında her yer bembeyazdı. Dışarıdaki karı gören çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden kendilerini dışarı atarak kar topu oynadı. Çocuklar çok mutlu oldu. Bizler de onların mutluluğunu gördükçe seviniyoruz" dedi.

Alaşehir’in Karadağ Mahallesinde kar kalınlığının 7 santimetreyi bulduğu ifade edildi.