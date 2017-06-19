Alaşehir’de kent temizliğine özel ilgi

Alaşehir Belediyesi tarafından temizlik hizmetleri günün 24 saati kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Yaz mevsiminin kendini göstermesi ile ilçe halkına yaşanabilir temiz bir çevre sunmak için ekipler görevine devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kent merkezi başta olmak üzere, meydanlar, ana arterler, parklar, okul çevrelerinde, tüm mahallelerde evsel atıkların toplamasından, cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Ayrıca çöp taksi hizmeti ile yoğunluk yaşanan noktalarda ki konteynerler sık sık boşaltılıyor. Meydanlar, parklar, pazaryerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor. Temizlik hizmetlerinin yerel yönetimlerin en önemli görevlerin birisi olduğunu kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban “Temiz sağlıklı bir kent hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. İlçemizin 87 mahallesinde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için ekiplerimiz görevini sürdürüyor” dedi.