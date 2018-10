Alaşehir'de MASMEK El Sanatları Sergisi açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında, MASMEK El Sanatları Sergisi Alaşehir'de açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçedeki kültürel ve sosyal faaliyetleri gün geçtikçe birçok kişiye ulaşıyor ve sanat adına üretilen eserlerin sayısı artıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nin MASMEK Kurslarında çeşitli dallarda eğitim alan kursiyerler ürettikleri eserleri sergileme fırsatı buldu. Gençlik Merkezinin ilçenin önemli merkezlerinden birisi haline geldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Manisa'da geçen yıl 7 bin 666 öğrencimize MABEM Eğitim kurumlarında eğitim verdik. Çok önemli yerlere geldiler burada yetişen öğrencilerimiz. MASMEK Kurslarımız da açıldıktan sonra yoğun ilgi gördü ve Alaşehirli Gençlik Merkezine sahip çıktı. 11 ayrı daldaki kurslarımızda doluluk oranı da sağlandı. Gençlik Merkezimizden daha çok Alaşehirli vatandaşımızın hizmet görmesi gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alaşehir Belediye Başkanımız Ali Uçak'a da Gençlik Merkezimize gösterdiği ilgi ve destek içinde ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'in ardından Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak kürsüye davet edildi.

Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi sayesinde Alaşehir'in kültürel ve sosyal açıdan birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti. Uçak, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e abime, Alaşehir'e yapmış olduğu destekleri hizmetleri için teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim ilk günden beri söylediğim bir şey var. Alaşehir Manisa'nın ikinci evidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet olarak da manevi olarak da her zaman yanımızda oldular. Alaşehir'e Gençlik Merkezi yaptırmak isteyen bazı arkadaşlarımız var. Gelsinler, görsünler Alaşehir'de zaten Gençlik Merkezi var. Alaşehir Gençlik Merkezinde her şey var. Burada yapılan her hizmetin 102 bin nüfuslu Alaşehir'e kapıları açık. MASMEK El Sanatları Sergisinin açılmasında emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra protokol üyeleri sergideki yüzlerce eseri tek tek inceleyerek, eser sahiplerinden bilgiler aldı. Kursiyerler ise aldıkları kaliteli eğitimin yeteneklerini keşfetmelerinde büyük katkısı olduğunu dile getirdiler. MASMEK El Sanatları sergisinin Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde 12 Ekim tarihine kadar görülebileceği belirtildi.

Açılışa, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü İdari İşler Sorumlusu Mustafa Korkusuz, şube müdürleri ile öğretmenler, kursiyerler ve öğrenciler katıldı.