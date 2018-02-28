Alaşehir’de Okuma-Yazma seferberliği

Okuma yazma seferberliği kapsamında Alaşehir’de kursların başladığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "İlçemizde başlatılan okuma yazma seferberliğinin başlangıcı, Kaymakamımız Abdullah Uçgun beyin başkanlığında 20 Şubat 2018 tarihinde Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde okul müdür ve müdür yardımcıları ile ilçe genelindeki tüm mahalle muhtarlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile başladı. Toplantı sonrası müdürlüğümüz tarafından tüm muhtarlara okuma yazma seferberliği ile ilgili bilgilendirmeler ve mahallelerde toplantılar yapıldı. Kurumlarımızın sosyal medya ve internet sayfalarında duyurular yapıldı. Alan taramaları yapılarak okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı tespit etme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk olarak Caberburhan Mahallemizde kursumuzu açtık. Daha sonra Hacı Kelepirci İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Kavaklıdere Atatürk İlkokulu, Beşeylül İlkokulu, Mustafa Beşikçioğlu, Fatih İlkokulu, Killik İlkokulu ile Halk Eğitim Merkezimizde kurslarımızı açtık" dedi.

Okuma-yazma seferberliği kapsamında açılan kursların ilgili tüm alt yapılarının oluşturulduğunu belirten Güneş, gerekli takip ve koordinasyon sağlandığını belirterek, "Kaymakamımız Abdullah Uçgun beyin başkanlığında okuma- yazma seferberliği çalışmalarımız titizlikle yürütülmektedir. Amacımız, ilçemizde okuma-yazma bilmeyen bir tek fert bile kalmaması. İlçemiz merkezinde ve köylerimizde okuma yazma bilmeyen herkese ulaşacağız" diye konuştu.