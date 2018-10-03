Alaşehir'de sağlık için yürüyüş düzenlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Sevgi Yolu sonuna kadar süren etkinlikte öğrenciler ellerinde "Attığın her adım sağlığa yatırım", "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Aktivite Şart", "Sağlık İçin Hareket" yazan dövizler taşıdılar. Yürüyüş sonrası konuşan Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Fiziksel hareketsizlik dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir. Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, 'spor' kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir" dedi.

Yürüyüşe Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, AK Parti İlçe Başkanı Murat Aktürk, öğrenciler ve vatandaşların katıldı.