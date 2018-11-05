Alaşehir'de satranç şampiyonlarına ödül

Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

8-10 ve 14 yaş altı kategorilerinde düzenlenen turnuva Şehit Fethi Sekin Salonu'nda yapıldı. Turnuvaya 130 sporcu katıldı. Turnuva direktörlüğünü Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İlçe Temsilcisi Burcu Doğan yaptı. Çok çekişmeli geçen turnuva sonunda her üç kategoride ilk üç dereceye girenlere kupa ve madalya takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm sporculara katılım belgesi verildi. Satranç turnuvasında, 8 yaş altı kategorisinde; 1. Ege Yalın Doğan, 2. Erdem Özcan, 3. Eren Abuşka, 10 yaş altı kategorisinde; 1.Mehmet Gençboylu 2.Mehmet Yağız Toplu, 3. Fatma Çakmak, 14 yaş altı kategorisinde; 1.Kağan Kıyak, 2.Tuğra İnce, 3. Süleyman Delikanlı dereceye oldu. Dereceye girenlerin ödül törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ve sporcuların yakınları katıldı.