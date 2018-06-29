Alaşehir’de sit alanı sorunu çözülüyor

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanı Mert Çubukçu, Koruma Kurulu Müdürü Fuat Keskin, koruma kurulu üyeleri Mine Tanaç Zeren, İbrahim Malkoç, Çağatay Akar, Serdar Aybek, Ramazan Uykur, Timur Çelik ve Manisa Müze Müdürü Lütfü Ekinci ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, Alaşehir’de sur içi yerleşim alanlarında mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunları ile ilgili kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi. İstişarede Alaşehir Belediye Başkanlığının vatandaşların sur içi yerleşiminden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi ve sorunun çözümüyle ilgili talepleri heyet tarafından değerlendirilmeye alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Göreve geldiğimiz ilk gün söz verdiğimiz gibi Alaşehir’in tüm sorunlarını tek tek çözeceğiz. Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın sit alanına ilişkin problemleriyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup bu girişimler sonucu, sorunun çözümüne ilişkin ciddi mesafe kat edilmiştir. Umut ediyorum ki yakın zamanda şehir merkezimizde vatandaşımızın sur içi yerleşiminden kaynaklı mağduriyetleri giderilecek ve sit alanı olan bölgelerde inşaat yapılmasına izin verilebilecektir. Sorunun çözümüne ilişkin bizden desteklerini hiç esirgemeyen başta Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilimiz Erkan Akçay olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerine, İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanına ve üyelerimize çok teşekkür ederim" dedi.