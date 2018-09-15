Alaşehir'de sit sorunu çözüldü, ilk temel atıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kent merkezindeki sur içi bölgesinin sit alanı olmasından dolayı yaşanan mağduriyet, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın girişimleriyle çözüldü. Bölgede yapılacak olan ilk inşaatın temeli, Başkan Uçak'ın katılımıyla atıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, yaklaşık 2 buçuk ay önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın da destekleriyle kent merkezindeki sit alanıyla ilgili Ankara'da bakanlıklar nezdinde birçok temasta bulunmuş, 29 Haziran 2018 tarihinde ise kent merkezindeki sur içi bölgelerin sit alanı olmasından dolayı yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile görüşmeler yapmıştı. Başkan Uçak daha sonra konuyla ilgili İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanı Mert Çubukçu, Koruma Kurulu Müdürü Fuat Keskin, koruma kurulu üyeleri Mine Tanaç Zeren, İbrahim Malkoç, Çağatay Akar, Serdar Aybek, Ramazan Uykur, Timur Çelik ve Manisa Müze Müdürü Lütfü Ekinci ile Alaşehir Belediyesinde yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Alaşehir Belediye Başkanlığının, vatandaşların sur içi yerleşiminden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi ve sorunun çözümüyle ilgili talepleri heyet tarafından değerlendirilmeye alındı ve görüşmeler sonrası artık Alaşehir'de sit alanı ilan edilen bölgelerde inşaat yapılabilmesinin önü açıldı. Sorunun çözülmesinin ardından bölgedeki ilk inşaatın temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma töreni öncesi konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak,

Alaşehir'in tüm sorunlarını tek tek çözeceklerini vurguladı. Uçak, "2 ay önce sit sorunu çözeceğimize söz vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada sit alanı içerisindeki bir binamızın temelini atıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum. Hizmet anlayışımızın temelinde vatandaşa temas ve temas eden hizmetler vardır. Bazı hizmetler, şehrin çehresini değiştirir, vatandaşlarında yaşamını değiştirir. Bu aşamada yasal prosedürleri yerine getiren ilçemiz esnaflarından Süleyman Kalbur'a ait olan Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan inşaatın temellerini hayırlısı ile attık. Bundan sonra şehrimizde sit alanı içerisinde kalan bölgelerde inşaatlar yapılmaya devam edecektir. Bu sorunun çözümünde bizlerden desteğini hiç esirgemeyen başta Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilimiz Manisa Milletvekilimiz Erkan Akçay olmak üzere, tüm yetkililere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Alaşehir'imiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.