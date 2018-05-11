Alaşehir’de temsili askerlik yapacak engelliler için kına gecesi

Genelkurmay Başkanlığınca silah altına alınmaları mümkün olmayan engellilerin bu hak ve ödevlerini sembolik olarak da olsa yerine getirebilmeleri ve kısa sürede de olsa kışla ortamı yaşamaları amacıyla düzenlenen ’Temsili Askerlik Uygulaması’na Alaşehir’den katılacak olan 20 özel asker için kına gecesi yapıldı. Alaşehir Belediyesi ile Alaşehir Engelliler Derneği tarafından Alaşehir Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen etkinlikte, fiziksel ve zihinsel engelleri sebebiyle yaşıtları ile birlikte askere gidemeyen gençler doyasıya eğlendi. Engelli gençlerin coşkusuna ortak olan ve onlarla birlikte doyasıya eğlenen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ”Türk milleti olarak asker ocağını kutsal peygamber ocağı olarak gören, dünyadaki ender uluslardan biriyiz. Bu kapsamda özel gençlerimiz için düzenlenen programda onlarla birlikte olmak, sıkıntılarını, dertlerini, coşkularını paylaşarak bir gün de olsa gençlerimizin şanlı üniformamızı giyecek olmasına ortak olmak bizleri gururlandırdı. Alaşehir Belediyesi olarak, engellilerimizin sadece bugün değil her zaman yanında olduğumuzu burada bir kez daha vurgulamak istiyor, gençlerimize hayırlı teskereler diliyorum” dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da "Engelleri sebebiyle vatani görevlerini yapamayacak olan ama yüreklerinde vatan sevgisi en az engeli olmayan vatandaşlar kadar olan kıymetli kardeşlerimizin için buradayız. Kıymetli kardeşlerim size sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Düzenlenen kına gecesine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar ile temsili askerlik yapacak 20 engelli ve yakınları katıldı. Etkinlik, hediye takdimi, askerlere kınası yakılması ve gençlerin davullar eşliğinde gönüllerince eğlenmesi ile sona erdi.