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11 Temmuz 2017 10:08

Alaşehir’de trafiği rahatlatacak kavşak projesi başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir’de sık sık yaşanan trafik kazaları ile gündeme gelen ve halk arasında Üzümlü Kavşak olarak bilinen mevcut alana modern bir kavşak yapımı için harekete geçti.

Alaşehir’de trafiği rahatlatacak kavşak projesi başlıyor

11 Temmuz 2017 10:08

Manisa Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde yüklenici firmaya yer tesliminde bulunarak kavşak projesini başlatacak.


Alaşehir’in en önemli sorunlarından biri olan ve ilçede trafik güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle ilçe sakinlerinin yıllardır özlemini çektiği modern kavşak özlemi sona eriyor. Kula-Alaşehir ve Manisa-Denizli güzergahında yer alan halk arasında Üzümlü Kavşak olarak bilinen mevcut alana yeni bir kavşak yapımı için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde yüklenici firmaya yer tesliminde bulunacak. Hem trafik akışını hızlandıracak, hem de yaşanabilecek kazaların bir nebze de olsa önüne geçecek olan kavşak hakkında teknik bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Başlangıç ve bitiş noktası olarak kenti 434 metrede geçecek olan kavşağın köprü uzunluğu 66 metre olacaktır. Kavşak taşıt ve yaya trafiğini sinyalize şekilde hizmet verecek. Battı-çıktı olarak tabir edilen köprülü kavşakta Manisa- Denizli güzergahında bekleme yapmadan trafik akışı sağlanacak” dedi.


Önümüzdeki günlerde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak kavşağın inşaat çalışmasının başlayacağını müjdeleyen Başkan Ergün şunları söyledi: “Yapımına başlayacağımız kavşağın tamamlanmasıyla bölgede trafik güvenliği artacak, can ve mal kayıplarının önüne geçilecektir. Bu vesileyle ilçe sakinlerinin özlemini çektiği kavşağın Alaşehir’e hayırlı olmasını diliyorum.”




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