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24 Kasım 2017 23:54

Alaşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alaşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

24 Kasım 2017 23:54


Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Alaşehir istikametine gitmekte olan Ertekin A. idaresindeki 06 FP 5512 plakalı otomobil ile Kavaklıdere Mahallesi’nden Salihli istikametine gitmek üzere Kavaklıdere Kavşağı’ndan dönüş yapmak isteyen Celal İ. yönetimindeki 35 GC 7453 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken, çevreden kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine hemen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Celal İ. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Ertekin A. ile birlikte Serdar Y. ve Osman K. çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı karayolunda trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı. Hayatını kaybeden sürücü Celal İ.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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