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14 Mayıs 2018 18:32

Alaşehir’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Fatih Ortaokulu ve Alaşehir Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışlarına katıldı.

Alaşehir’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

14 Mayıs 2018 18:32


Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak, yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı proje sergisi, Fatih Ortaokulu ve Alaşehir Ortaokul’unda açıldı. Kaymakamı Abdullah Uçgun’un açılışlarını yaptığı sergilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, kurum temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Uçgun ve davetliler tarafından proje stantları tek tek gezilerek projeler hakkında öğrencilerden bilgiler alındı. Öğrencilere projelerini nasıl geliştirildikleri hakkında sorular sorulurken, öğrenciler tarafından projelerin uygulamalı olarak tanıtımı yapıldı. Sergiyi değerlendiren Kaymakam Uçgun, eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler için başarı ile noktalanmasını temenni ettiğini söyleyerek, eserleri hazırlayan, emek veren, gayret gösteren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.




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