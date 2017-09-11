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11 Eylül 2017 18:20

Alaşehir’de ‘Turizm Zabıtası’ kuruldu

Binlerce yıllık köklü geçmişiyle tarihe ve kültüre ev sahipliği yapan Manisa’nın Alaşehir ilçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Alaşehir’de ‘Turizm Zabıtası’ kuruldu

11 Eylül 2017 18:20

Yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Alaşehir Belediyesi, ilçeye gelen turistlere ilçeyi daha iyi tanıtabilmek için Turizm Zabıtası kurarak çalışmalara başladı.


Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Turizm Zabıta ekibi kuruldu. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde İngilizce bilen personeller turistlere ilçeyi en iyi şekilde tanıtmaya çalışırken eğitimli turizm zabıtaları şehre gelen yerli ve yabancı misafirlere gösterdikleri konukseverlikten ötürü takdirle karşılandı.



“Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet”


İlçenin tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Alaşehir Zabıta Müdürlüğünün ev sahipliğinde şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezen eski Türkiye güzellerinden manken ve sinema oyuncusu olan ve halen Okan Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan, Halkla ilişkiler Bölüm Başkanı Ebru Güzel, Alaşehir’in keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet olduğundan söz ederek, dünyaca ünlü Sultani Üzümden herkesin tatmasını tavsiye etti.




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