Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 15:48

Alaşehir’de Üzüm Festivali başlıyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez 1.

Alaşehir’de Üzüm Festivali başlıyor

20 Ağustos 2018 15:48

Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali düzenlenecek.


Alaşehir Belediyesi tarafından özellikle çekirdeksiz Sultani üzümün tanıtımında büyük katkı sağlaması beklenen 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali düzenlenecek. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, festival yürüyüşüyle başlayacak. Festival kapsamında farklı sanatçıların konserleri ve sergiler açılacak. Festival hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Alaşehirimizin özlemle beklediği, vatandaşlarımıza karnaval tadında bir festival yaşatmak için hazırladığımız 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerimiz başlıyor. Her rengin buluştuğu kortejimiz, birbirinden seçkin ve kaliteli kültür ve sanat etkinliklerimiz, sergilerimiz, tiyatrolarımız, yarışmalarımız, konferanslarımız ve sizlerin coşkulu katılımlarınızla inanılmaz bir keyfe dönüşecek olan meydan konserlerimizle sizleri yeni bir festivalle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da tüm çalışmalarımızda vatandaşlarımıza en güzelini sunma çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyor, festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festival günlerimizde doyasıya yaşayacağınız sevincin, coşkunun, heyecanın yaşamınızdan hiç eksilmemesi dileğiyle, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç