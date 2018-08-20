Alaşehir’de Üzüm Festivali başlıyor

Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali düzenlenecek.

Alaşehir Belediyesi tarafından özellikle çekirdeksiz Sultani üzümün tanıtımında büyük katkı sağlaması beklenen 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali düzenlenecek. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, festival yürüyüşüyle başlayacak. Festival kapsamında farklı sanatçıların konserleri ve sergiler açılacak. Festival hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Alaşehirimizin özlemle beklediği, vatandaşlarımıza karnaval tadında bir festival yaşatmak için hazırladığımız 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerimiz başlıyor. Her rengin buluştuğu kortejimiz, birbirinden seçkin ve kaliteli kültür ve sanat etkinliklerimiz, sergilerimiz, tiyatrolarımız, yarışmalarımız, konferanslarımız ve sizlerin coşkulu katılımlarınızla inanılmaz bir keyfe dönüşecek olan meydan konserlerimizle sizleri yeni bir festivalle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da tüm çalışmalarımızda vatandaşlarımıza en güzelini sunma çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyor, festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festival günlerimizde doyasıya yaşayacağınız sevincin, coşkunun, heyecanın yaşamınızdan hiç eksilmemesi dileğiyle, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.