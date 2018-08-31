Alaşehir’de Üzüm Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Uluslar arası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kortej yürüyüşü ve sevilen sanatçı Mehmet Erdem konseriyle başladı.

Alaşehir 1. Uluslar arası Kültür , Sanat ve Üzüm Festivali coşkulu kalabalığın yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş öncesi Gencer Savaş Bandosu Alaşehir Belediyesi önünden Sevgi Yolu boyunca gösteri yaptı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı coşkulu kalabalık Atatürk Stadı karşısından başlayıp, yaklaşık bir kilometre yürüdükten sonra Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na geldi. Korteje at arabası üzerine yerleştirilen sepetler içindeki Sultaniye Üzüm ve genç kızların Alaşehir’in simgesi olan ’Sarı Kız’ı canlandırarak üzüm taşımaları damgasını vurdu.

Meydanda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Önümüzdeki yıldan itibaren bu festival izlemek için binlerce turist ilçemize gelecek. Üzümümüz ve Alaşehir tüm dünyada tanınacaktır. Hedefimiz Alaşehir’i dünya şehri yapmak, üzümümüzü dünyaya tanıtmak olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından festival kapsamında DJ Bora Yemenoğlu canlı performans sergilerken sevilen sanatçı Mehmet Erdem de konser verdi.