Alaşehir’de üzüm işçi ücretleri belirlendi

Alaşehir Ziraat Odasında toplanan İşçi Ücretlerini Tespit Komisyonu, sofralık ihracat ve iç piyasa ile kuru üzüm işçi ücretlerini belirledi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ali Uçak, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş ve Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk’ten oluşan komisyon toplantısında, işçi ücretlere ortalama yüzde 15-25 arasında zam yapıldı. Komisyon önümüzdeki yıldan itibaren işçi ücretlerinin mayıs ayı başında belirleneceği kararını aldı. Çalışma saatleri de 8 saat olarak belirlendi. Odaya kayıtlı çiftçilere mesaj gönderilmesine rağmen katılımın az olması şaşkınlık oluştururken, işletmeci ve tüccarlar da toplantıya ilgi göstermedi.

Kötü niyetli kişilere karşı uyarı

Komisyon toplantısının açılış konuşmasını yapan Alaşehir Kaymakamı ve Komisyon Başkanı Abdullah Uçgun, yeni hasat sezonunun tüm paydaşlar için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "2018 yılının ücretlerini belirlerken piyasa koşullarını baz almak durumundayız. Bunun yanında son dönemlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle üreticilerimiz de mağdur olmuştur. Her yıl yaşanan doğal afetlere rağmen, Tarsim’e yeterli ilgi gösterilmediği tespit edildi. Bu durum bize ders olmalı. Ürün satışlarında Kötü niyetli kişilere de dikkat edilmeli. Bu konuda da çok iyi araştırmalar yapılmalı. Her kurum ve kuruluş üzerine düşeni yapmalıdır, bu konuda tereddüt edilen durumlarda ilgili kurumlardan, yardım istenilsin" dedi.

Yaş sebze ve meyve ihracatında Türkiye sektör şampiyonu Uçak Kardeşler firma sahibi ve Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, sezonun herkes için hayırlı olmasını diledi. Uçak, üreticilerin mağdur olmamaları için ciddi araştırmalar yaparak, alışveriş yapmaları gerektiğini belirtti. Başkan Uçak, 3-5 kuruşa tamah ederek, kötü niyetli kişilere çiftçilerin ürünlerini, işçilerin verilmemelerini istedi.

Ücretler ne kadar oldu?

Komisyonun belirlediği ücretlere göre, 1 Temmuz’dan itibaren sofralık yaş üzüm işçilerine kesim için 58 TL, işletme için 65 TL, kelter için 75 TL, şerit için 80 TL oldu. Soğuk hava deposundan çalışan kadınlara ise 80, erkeklere 85 TL, posta başının da 90 TL ücret alacağı açıklandı.

Alaşehir’de iç piyasa üzüm işçi ücretleri ise kesim 68 TL, kasalama 75 TL, kelter 95 TL, kamyona yükleme işçilikleri 120 TL olarak duyuruldu.

Kurutmalık üzüm işçi ücretleri ise kesim 60 TL, üzüm serme 75 TL, yağlı kelter çekme 85 TL, üzüm bandırması 110 TL olarak açıklandı. Ücretlere 5 TL olan dayıbaşılık ücretlerinin dahil olduğu belirtildi.

Komisyon değerlendirmesini yapan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir’de 2018 yılı üzüm sezonu için işçi ücretlerini yine üç bölümde düzenlediklerini, çalışma saatini 8 saat olarak, işçi yaş sınırını ise 16 olarak belirlediklerini söyledi. Türk, özellikle sezon sonuna kadar çalışma saatlerinin takipçisi olacaklarını, zira en fazla şikayetinin bu konuda olduğunu da belirtti.

"Kazalar yaşanmasın"

İşçi Ücretlerini Tespit Komisyonunun yaptığı toplantı sonrası konuşan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, hasat sezonunda meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekerek, insan canının her şeyden önce geldiğini, can ve mal güvenliği almadan hiç bir servis sürücüsünün yola çıkmamasını istedi. Sebze ve meyve hasat dönemi nedeniyle tarla, bağ ve bahçelerde çalışan işçilerin kamyonet, traktör ve benzeri araçlarla taşındığını anlatan Türk, "Maalesef can güvenliği yeterince düşünülmemekte ve yeterli önlem alınmamakta. Açık kasa kamyonet veya traktörlerle işçi taşınmasına göz yummayın. Kesinlikle bu araçlara işçi bindirmeyin" dedi.