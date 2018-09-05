Alaşehir’de üzüm yarışması

Üzüm Festivali kapsamında En Güzel Üzüm Yarışması yapıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 1. Uluslararası Alaşehir Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında En Güzel Üzüm Yarışması düzenlendi. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan yarışmaya Alaşehir ve mahallerinden toplam 43 üzüm üreticisi katıldı. Yarışmada, aralarında Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ali Uçak’ın da bulunduğu 6 kişiden oluşan jüri üyeleri üzümde salkım gösterişliği, tane iriliği ve homojenliği, tat ve aroma, kabuk kalınlığı ve et özelliği, hastalık, zararlı ve ilaç kalıntı durumu gibi kriterler üzerinden değerlendirme yaptı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Ramazan Bayram birinci, Hüseyin Çelik ikinci, Ali Efe üçüncü seçildi. Yarışma sonrası konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Bu tür etkinlikler Alaşehir üzümünün tanıtımına vesile olacaktır. Bana göre yarışmaya katılan 44 yarışmacın 44’ü de birbirinden kaliteli ve güzeldi. Bir kere en büyük başarı bir cesaret örneği göstererek buraya katılması da bir birinciliktir. Böyle kaliteli ve böyle güzel üzümler bu memleketimizde yetiştiği sürece, üzümümüzü daha ön plana çıkaracağız ve memleketimize daha fazla ihracatçı arkadaşlarımızın gelmesine sebep olacağız. Dolayısıyla bütün çiftçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Başta kaymakamımız Abdullah Uçgun olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.