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13 Eylül 2017 13:56

Alaşehir’de vatandaşlar başkanla birebir görüşüyor

Alaşehir Belediyesinin her hafta Salı günü gerçekleştirdiği, halkın istek ve belediyeden beklentilerini doğrudan belediye başkanına ilettiği “Halk Günü Toplantıları” devam ediyor.

Alaşehir’de vatandaşlar başkanla birebir görüşüyor

13 Eylül 2017 13:56


Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban tarafından gerçekleştirilen halk günleri toplantısında Alaşehirliler başkanla birebir görüşme imkânı buluyor. Görüşmedeki taleplerin takip ve işin sonuçlandırılması için hazırlanan formda başkan notunu alarak, ilgili birime iletiyor. Bazı talepler anında yerine getirilirken, zaman gereken konularda ise hazırlanan form desteği ile iş takibi gerçekleştiriliyor. Vatandaşla ilgili bilgilerin hazır bulunduğu form ile ilgili müdürlük tarafından takibi yapılıyor. Başkanı Karaçoban, amaçlarının tüm Alaşehirliler ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu belirtti.




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