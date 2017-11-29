Alaşehir’de yol düzenleme çalışmaları devam ediyor

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, Tepeköy ve Ilıca mahallelerinde yol düzenleme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, bazı mahallelerin yol çalışmalarında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği olduğunu belirterek "Eskiden köy olan yerleşim alanlarımızda yol genişletme çalışmalarına önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hiçbir ayrım yapmadan planlanan doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi ’Biz Birlikte Alaşehiriz’ Bu çalışmalar en kısa sürede bitirilecek" dedi.