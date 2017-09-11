Alaşehir’deki çalışmaları yerinde inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’de başlayan ve devam eden projeler yerinde incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emin Dikici ile birlikte çalışmaları devam eden projeleri yerinde inceledi. Fevzi Demir, Alaşehir’de ilk olarak Alaşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulundu. Başkan Demir, Alaşehir Fen İşleri Müdürü Emin Dikici’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, eksikleri belirledi. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giriş yolu üzerindeki çalışmaları da inceleyen Fevzi Demir, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak şehirlerarası otobüs terminalinin hizmete başlayacağını kaydetti.

Fevzi Demir, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi ortaklığıyla mevcut Kenan Parkı ve genişleme sahasında devam eden çalışmaları inceledi. Devam eden çalışmalar hakkında Emin Dikici’den bilgi alan Demir, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Bu park Alaşehir’in mesire yeri. Yaz aylarında tüm vatandaşların nefes almak için geldiği önemli bir nokta. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda karşı tarafında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bir park çalışması yapılıyor. Çalışmanın da sonuna gelindi. Parka ulaşım yolu üzerinde sıcak asfalt çalışması ve banket çalışması yapmayı planladık. Bu çalışmayı Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak proje olarak yürüteceğiz. Asfaltın temelini hazırlayacaklar biz de sıcak asfaltı dökeceğiz. Vatandaşlarımızın park alanına daha kolay ulaşımını sağlayacağız. Yaklaşık 2 hafta içinde çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yol aynı zamanda çevredeki mahallerden Evrenli ve Bahçeler Mahallesine de ulaşım olduğu için onların da ulaşımlarını kolaylaştıracağız” dedi.

Alaşehir Fen İşleri Müdürü Emin Dikici, yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini belirterek, “Mevcut parka yapılan 2,5 hektarlık park çalışmasının sonuna gelindi. Çevresindeki yolların da ulaşıma açılması gerek. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz” diye konuştu.