Alaşehir’deki yol çalışması 25 günde tamamlanacak

Demir, Osmaniye Mahallesi Kızıldağ mevkisinde devam eden 96 kilometrelik çalışmanın hava şartlarının müsait olması durumunda 25 güne kadar tamamlanacağını kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yapılan asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yapılan çalışmalar da yerinde incelenerek hızla tamamlanması sağlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Alaşehir Osmaniye Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi, Alaşehir Fen İşleri Müdürü Emir Dikici’den devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yoldaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin bilgisini veren Demir, “Kızıldağ mevkisinde çalışmalar devam ediyor. Daha önce burası stabilize yoldu. Burasıyla ilgili gerek Alaşehir Belediyesi’ne gerek Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne talepler vardı. Asfalt ihalemizin gecikmesinden dolayı da Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’ın teklifi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla beraber bir protokol hazırladık. Yaklaşık 18 mahallemizi kapsayan 96 kilometrelik bir asfalt çalışmasına başladık Alaşehir Belediyesi ile birlikte. Malzemelerin tedarikini yapıyoruz, Alaşehir Belediyesi de dökümünü yapıyorlar. 96 kilometrelik yolun yaklaşık 35 kilometresi tamamlanmış durumda. Geriye kalan yollarımızı da Cumartesi-Pazar demeden devam ettiriyoruz. İnşallah asfalt sezonu havaların müsaade etmesi durumunda yaklaşık 25 güne kadar çalışmaları tamamlayacağız. Alaşehir’i 96 kilometrelik birinci kat sathi kaplama ile buluşturacağız. Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’a ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Alaşehir Fen İşleri Müdürü Emin Dikici de yol çalışmasıyla ilgili olarak, “Bu yolların yüksek rakımlı olmasından dolayı kış aylarında ulaşım güçleşiyor. Bu çalışmaya ihtiyacı vardı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteği ve Alaşehir Belediyesinin çalışması ile yollar konfora sürücüler de rahata kavuşacak” dedi.