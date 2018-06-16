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16 Haziran 2018 14:34

Alaşehir’e 4 yılda 185 kilometre asfalt

Şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği yol bakım çalışmaları ile vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 4 yıllık görev sürecinde Alaşehir’de 185 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Alaşehir’e 4 yılda 185 kilometre asfalt

16 Haziran 2018 14:34


Kentin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, zaman içerisinde yıpranan yollarda gerçekleştirdiği asfalt çalışmasıyla vatandaşların takdirini topluyor. Asfalt uygulamaları kapsamında Alaşehir’de 185 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirildi. Manisalının yolu açık olsun diye yol bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,”Geride kalan 4 yıllık görev süremizde ekiplerimiz yaz, kış demeden yol bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Çamurdan geçilmeyen yollarda ekiplerimiz asfalt çalışması gerçekleştirerek vatandaşlarımızı konforlu yollarla buluşturdu. Bu anlamda hız kesmeden, hizmette ayrım yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alaşehir ilçemizde de ekiplerimiz 185 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdi. 2018 yılı içerisinde de Alaşehir belediyemizle iş birliği içerisinde yaklaşık 50 kilometrelik asfalt çalışması yapmayı planlıyoruz. İnşallah bu çalışmamız da kısa süre içerisinde tamamlanacak ”dedi.




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