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Alaşehir'e "Haydi Kadınlar Çanakkale'ye" Projesi devam ediyor

Alaşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu "Haydi Kadınlar Çanakkale’ye" projesi kapsamında Alaşehirli kadınlar Çanakkale’ye uğurlandı.

Alaşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu "Haydi Kadınlar Çanakkale'ye" projesi kapsamında Alaşehirli kadınlar Çanakkale'ye uğurlandı.


Alaşehir Belediyesi tarafından kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların Çanakkale Şehitliği'ni görmeleri amacıyla düzenlenen proje kapsamında Alaşehirli kadınlar Çanakkale'ye uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Çanakkale ruhunun daha iyi anlatılabilmesi için bu gezilerin önemine dikkat çekerek, "Başlatmış olduğumuz proje ile milli şuura ve milli tarih anlayışına vurgu yapmak istedik. Çanakkale ruhunu yaşamaları ve vatan topraklarımızın nasıl kazanıldığı görmeleri için düzenlediğimiz seferler tüm vatandaşlarımıza helali hoş olsun" ifadelerini kullandı.

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