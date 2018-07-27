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27 Temmuz 2018 16:19

Alaşehir’e stadyum ve spor merkezi müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret eden AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, Alaşehir futbol stadyumunun yenilenmesi ve yeni spor salonu yapılması için Bakan Kasapoğlu’ndan söz aldıklarını söyledi.

Alaşehir’e stadyum ve spor merkezi müjdesi

27 Temmuz 2018 16:19


AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Başkan Ertürk, Alaşehir’e müjdelerle döndü. Ziyaret hakkında bilgi veren Ertürk, "Bizim için çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Alaşehir’de ihtiyaç olan spor salonunun bulunmadığını dile getirdik. Bir şehrin gelişmesi spor faaliyetlerinin artmasına bağlıdır. Ancak Alaşehir’de bulunan futbol stadı ve spor salonu bu ihtiyaçlara istenilen ölçüde cevap vermediği için gençlerimizden spor alanında istenilen verimi alamıyoruz. Dolayısıyla daha büyük, daha donanımlı olarak stadyumun yenilenmesi gerekiyor. Stadyumun yenilenmesi ve spor salonu yapılması için bakanımızdan söz aldık. Beraberindeki gençlik ve spor merkezinde sanatsal etkinlikler, spor faaliyetleri, yabancı dil kursları gibi pek çok faaliyetleri içinde barındıracağı Alaşehir’e layık bir gençlik ve spor merkezi sözünü de aldık. Alaşehir’e ve Alaşehirlilerimize hayırlı olsun" dedi.




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