Alaşehir’e stadyum ve spor merkezi müjdesi

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Başkan Ertürk, Alaşehir’e müjdelerle döndü. Ziyaret hakkında bilgi veren Ertürk, "Bizim için çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Alaşehir’de ihtiyaç olan spor salonunun bulunmadığını dile getirdik. Bir şehrin gelişmesi spor faaliyetlerinin artmasına bağlıdır. Ancak Alaşehir’de bulunan futbol stadı ve spor salonu bu ihtiyaçlara istenilen ölçüde cevap vermediği için gençlerimizden spor alanında istenilen verimi alamıyoruz. Dolayısıyla daha büyük, daha donanımlı olarak stadyumun yenilenmesi gerekiyor. Stadyumun yenilenmesi ve spor salonu yapılması için bakanımızdan söz aldık. Beraberindeki gençlik ve spor merkezinde sanatsal etkinlikler, spor faaliyetleri, yabancı dil kursları gibi pek çok faaliyetleri içinde barındıracağı Alaşehir’e layık bir gençlik ve spor merkezi sözünü de aldık. Alaşehir’e ve Alaşehirlilerimize hayırlı olsun" dedi.