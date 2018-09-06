Alaşehir’in içme suyu depolarında yoğun mesai

MASKİ Genel Müdürlüğü, hanelere daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen içme suyu depolarındaki tadilat çalışmaları kapsamında Alaşehir ilçesinde 24 adet içme suyu deposu ile 23 adet terfi binasındaki bakım onarım işine başlandı. İçme suyu depolarında manevra odalarından dış cephelere, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenileniyor. Ayrıca, himaye çiti ile çevrilecek olan depolara dışarıdan müdahale edilmesinin de önüne geçiliyor. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar daha sağlıklı ve güvenli sistemler üzerinden içme suyu tüketecek. 2016 yılında 16 içme suyu deposunun yenilendiği Alaşehir’de 4 adet de sıfırdan içme suyu deposu inşa edildi. 2018 yılında Alaşehir ilçesindeki 36 adet içme suyu deposu için çıkılan bir diğer ihalede yüzde 80 seviyesine gelen ekipler, çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, daha yaşanılabilir bir Manisa için çalıştıklarını ifade ederek, “İl genelinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı içme suyu temin etmek amacıyla yoğun mesai harcıyoruz. Alaşehir’de de kısa süre içerisinde yaptığımız yatırımlarla tüm depoları yenileme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Refah seviyesi yüksek bir Manisa için emin adımlarla ilerliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.