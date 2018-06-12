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12 Haziran 2018 16:15

Alaşehir’in içme suyuna yakın takip

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, ilçeye yeterli içme suyu sağlamak için açılan yeni sondajlardaki çalışmaları yerinde inceledikten sonra 32 kilometrelik kanalizasyon hattı döşenen Yeşilyurt Mahallesi’ni ziyaret etti.

Alaşehir’in içme suyuna yakın takip

12 Haziran 2018 16:15


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Alaşehir ilçesine bir inceleme ziyareti düzenledi. Genel Müdür Yardımcısı Aslay, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak tarafından karşılandı. Programda Başkan Uçak ve Genel Müdür Yardımcısı Aslay’a, Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, İçme Suyu Daire Başkan Vekili Recep Günay, Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emin Dikici, MASKİ Şefi Necati Abalı, şube müdürleri ve teknik personel eşlik etti. İlk olarak ilçe merkezinde su sıkıntısı yaşanmasını önlemek amacıyla MASKİ ekiplerince açılan yeni sondajlarda incelemelerde bulunuldu. Ardından Uçak ve Aslay, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 32 kilometrelik ana kanalizasyon hattı döşenen Yeşilyurt Mahallesi’ndeki kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldiler. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Bilgi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, mahalle sakinleriyle sohbet edilerek talepleri dinlendi.



Alaşehir’e 22 adet yeni sondaj


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Alaşehirli vatandaşlarımıza yeterli ve sağlıklı içme suyu sağlamak konusunda önemli adımlar attık. İlçe merkezinde 10, mahallelerimizde ise 12 adet yeni sondaj kuyusu açarak bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle yaz aylarında hemşehrilerimizin su konusunda sıkıntı yaşamasını önlemek için yoğun tempoda çalışıyoruz” dedi.



“Gece gündüz demeden çalışıyoruz”


Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ise, vatandaşlara içme suyu temini noktasında sıkıntı yaşanmaması için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü ve Alaşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, “Hemşehrilerimizin en önemli ihtiyacı sağlıklı ve kesintisiz içme suyudur. Bu noktada çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle vatandaşlarımız bundan sonra hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.




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