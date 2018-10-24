Alaşehir'in kavşak projesi çalışmaları devam ediyor

Vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi adına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir ilçesinde İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapımına başlanan köprülü kavşak projesinde inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını taşıyacak olan projede mevcut çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Projemizin battı çıktı kısmında bir yandan asfalt uygulamaları sürdürülürken, bir yandan da yaya ve oto korkuluk çalışmaları devam ediyor” dedi.

Trafik akışını rahatlatacak ve ulaşımda güvenliği sağlayacak kavşak projesinin büyük önem taşıdığını dikkat çeken Başkan Ergün, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına bu projeyi çok önemiyoruz. Bu anlamda mevsim şartları el verdiği ölçüde kavşağın battı çıktı kısmında çalışmaları tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.