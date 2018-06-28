Alaşehir’in köprülü kavşağında çalışmalar devam ediyor

Alaşehir’in en önemli sorunlarından biri olan ve ilçede trafik güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle vatandaşların yıllardır özlemini çektiği modern kavşak özlemi kısa süre içerisinde sona eriyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapımına başladığı köprülü kavşak inşaatında çalışmalar sorunsuz devam ediyor. Yürütülen çalışmalar hakkında teknik bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Alt geçit köprüsündeki prekast panel montajı devam ediyor. Bunun yanı sıra yolda temel ve dolgu çalışması devam ediyor. Battı çıktı kavşağında yağmur suyu tahliyesi ve yağmur suyu drenaj hattı tamamlandı. Kaldırım, parke taşı çalışması ve korkuluk imalatı da önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu anlamda vatandaşlarımızın özlemle beklediği yatırımı ilçeye kazandırmak için heyecanla çalışıyoruz" dedi.

Trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amacıyla yapımına başlanan kavşağın önemine de değinen Başkan Ergün, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, en büyük temennimiz. İlçemize değer katacak bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını ve kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.