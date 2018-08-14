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14 Ağustos 2018 12:40

Alaşehir’in sembol meydanı ’Sarıkız’ yenileniyor

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, kentin en önemli noktalarından biri olan Sarıkız Meydanı’nda yenileme çalışması başlattıklarını belirterek, çalışmaların tamamlanmasının ardından meydanın daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Alaşehir’in sembol meydanı ’Sarıkız’ yenileniyor

14 Ağustos 2018 12:40


Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçe tarihinde önemli bir yere sahip olan Sarıkız Meydanı’nda düzenleme ve peyzaj çalışması başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Şehrimizin önemli alanlarından biri ve simgesi olan olan Sarıkız Meydanımız, büyükşehir belediyemiz ile başlattığımız düzenleme çalışmaları sonucunda, vatandaşlarımızın kullanımına daha uygun ve estetik açıdan da daha güzel görünüme kavuşacak. Amacımız Alaşehir’imizin her yerinde yaşam kalitesini daha da yükseltmektir. Kısa sürede tamamlanmasını beklediğimiz bu güzel projemizin Alaşehirli hemşerilerime hayırlı olmasını diliyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyemize bağlı ekiplerimiz tarafından meydanda yapılan zemin onarımı, peyzaj çalışması ve çevre düzenlemesinin ardından, Sarıkız Heykeli’nin de yer alacağı ışıklı havuz sistemi ile meydan daha modern bir görünüme kavuşacak" dedi.




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