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03 Mayıs 2018 17:54

Alaşehir’in yeni Belediye Başkanı Uçak görevine başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İYİ Part’den milletvekilliği aday adaylığı dolayısıyla Gökhan Karaçoban’ın belediye başkanlığından istifa etmesinin ardından, Alaşehir Belediye Meclis Üyelerinin tamamının oylarını alarak Alaşehir Belediye Başkanı seçilen Ali Uçak’ın görevi devralma törenine katıldı.

Alaşehir’in yeni Belediye Başkanı Uçak görevine başladı

03 Mayıs 2018 17:54


Alaşehir Belediyesi Başkanı Gökhan Karaçoban’ın İYİ Parti’den milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından Alaşehir Belediye Meclisi tarafından seçilen yeni başkan Ali Uçak düzenlenen törenle görevine başladı. Uçak, Alaşehir Belediye Meclisi’nde üyelerin tamamının oylarını alarak Alaşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Bu seçimlerin ardından Alaşehir’de görev değişim töreni gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyeti, Alaşehir’de büyük bir coşkuyla karşılandı. Ergün’ün alana gelişinde atlı birlik ve seymen ekibi eşlik ederken, vatandaşlar da alkışlarla tempo tuttu. Alaşehir Belediyesi önünde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü Alaşehir heyeti çiçeklerle karşılarken, Başkan Ergün’de tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Alaşehir Belediyesi’ndeki görev değişim töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Alaşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Ali Uçak bir konuşma yaptı. Besmele çekerek konuşmasına başlayan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Siz yanımızda oldukça Alaşehir’in tüm sorunlarını çözeceğiz. Bugünden itibaren sizlerin de desteğiyle çok çalışacağız, uyumayacağız, dinlenmeyeceğiz. Desteklerinizle dağları, ova yapacağız. Alaşehir için hizmet seferberliği başlatıp, tüm sorunları çözeceğiz" dedi.


Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ın konuşmasının ardından sahneye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Uçak’a Kuran-ı Kerim ve çiçek takdiminde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.


Alaşehir Belediyesi’ndeki görev değişim töreninde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bir konuşma yaptı. Konukları selamlayarak sözlerine başlayan Başkan Ergün, “Biz Alaşehir de de Manisa’da da yan yana omuz omuza çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üzerine basa basa söylüyorum. Bundan kimse şüphe duymasın. Bugüne kadar Alaşehirimize neler kazandırdıysak, ve hala kazandırmaya devam ediyorsak; Alaşehir’in sorunları bizim sorunumuz, mutluluğu bizim mutluğumuz. Vatandaşımıza hizmet aşkıyla çabalıyoruz. Biz hep bunun sözünü verdik. Bunun uğrunda elimizden gelen çaba ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşa hizmet en büyük, mutluluk. Bu anlamda devlette devamlılık esastır anlayışıyla hiçbir hizmeti yarım bırakmadan sizlere ulaştıracağımızdan şüpheniz olmasın” diye konuştu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurban kesildi. Görev değişim töreni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyetin Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ı makamında ziyaret etmesiyle son buldu.


Alaşehir’deki görev değişim törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, MHP’den 27.Dönem Milletvekili Aday Adayı Nurullah Savaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.




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