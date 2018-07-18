Alaşehirli 600 ihtiyaç sahibi ailenin yüzü büyükşehirle gülüyor

Kurulduğu günden bu yana eşit ve adil yardım yapan Gıda Bankasından gerçek ihtiyaç sahipleri kendilerine temin edilen kartlarla temel besin maddeleri ve temizlik malzemeleri alabiliyor.

Kentte önemli yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetlerle de vatandaşları yalnız bırakmıyor. Bu anlayışla Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde hizmete sunduğu Gıda Bankaları dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ilk adres oldu. Paranın geçerli olmadığı, eşit ve adil yardım yapan Gıda Bankaları il genelinde tam haneye 7 bin 842 haneye ulaşarak soflarındaki mutluluğu oldu. Alaşehir ilçesinde hizmet veren Gıda Bankası’ndan da 600 gerçek ihtiyaç sahibi aile, temizlik malzemesinden gıda malzemelerine kadar tüm market ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “2013 yılında hizmete sunduğumuz Gıda Bankası bugün il genelinde 7 bin 842 haneye ulaşıyor. Dar gelirli vatandaşlarımız Gıda Bankalarından, rencide olmadan evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Gönül isterdi ki, vatandaşlarımızın maddi imkanı iyi olsun ve bu yardıma ihtiyaç duymasınlar. Ama şartlar dolayısıyla geçimini sağlamakta güçlük çeken bu vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bugüne kadar onların yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.