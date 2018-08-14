Alaşehirli çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor

Başkan Ali Uçak, yüzlerce çocuğun 5 farklı branşta spor yapmak için tercih ettiği ve büyük ilgi gören Alaşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarının yüzme branşında eğitim gören öğrencileriyle bir araya geldi. Çocukların çalışmalarını izleyen Başkan Uçak, çocuklarla ve velilerle bir süre sohbet etti. Ziyaret esnasında öğrenciler ve Başkan Ali Uçak arasında renkli diyaloglar yaşandı. Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ve çocukların kendilerini geliştirmeleri için spora devam etmelerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Ali Uçak,"Gelecek nesillerimize faydalı bir alanda hizmet verebilmek için yaz spor okullarımızda ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Amacımız geleceğe iyi nesiller yetişmesine katkı sağlamaktır.Spor okullarımıza katılan çocuklarımızı özellikle tebrik ediyor, onları destekleyen ve teşvik eden ailelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın spora olan ilgisi bizi memnun ediyor. Belediyemiz olarak çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik etkinliklerimiz devam edecek" dedi.