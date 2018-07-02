Alaşehirli firma meyve ihracatında şampiyon oldu

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 Türkiye İhracatı Sektör Şampiyonları Ödül Töreni’nde 2017 Türkiye İhracatı Sektör Şampiyonları Ödül Töreni’nde birinciliğe layık görülen firmanın ödülünü Hayrettin Uçak, Mansur Uçak ve Recep Uçak son Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

Konuyla memnuniyetini dile getiren Alaşehir Belediye Başkanı ve Uçak Kardeşler Firması sahibi Ali Uçak, "Başta bu ödülü almamızda en büyük pay sahibi olan binlerce çalışma arkadaşlarımıza ve üreticilerimize teşekkür eder, bu haklı gururu ve başarıyı onlara armağan ederim" dedi.