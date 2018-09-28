Alaşehirli gazi ve gazi ailelerine ücretsiz Karadeniz turu

Alaşehir Belediyesi Alaşehirli gaziler için 5 gece 6 gün süren ücretsiz Karadeniz turu düzenledi. Ücretsiz gezi turu kapsamında gazi ve gazi aileleri Bartın, Trabzon, Safranbolu, Amasra, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin illerini gezerek güzel vakit geçirdi.

Gazi ve gazi ailelerinin bu tip etkinliklerle moral ve motivasyonunu arttırmayı hedeflediklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Vatan sevdası ile bu topraklar için göğsünü siper eden gazilerimize destek olmak, onları sadece özel günlerde değil her zaman hatırlamak bizlerin görevi. Alaşehir Belediyesi olarak bizler için çok önemli olan ve vatanı, milleti, bayrağı için canını ortaya koyan gazilerimizin gönüllerine değmek için böyle bir gezi düzenledik. Gazilerimizin ve ailelerinin yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek adına düzenlediğimiz bu geziyi gerçekleştirdiğimiz için büyük bir mutluluk içindeyiz" diye konuştu.

Geziden yüksek moralle dönen ekip Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve ekibine vermiş oldukları destek için teşekkür etti.