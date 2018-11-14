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Alaşehirli kadınlar Çanakkale'den sonra Ankara yolcusu

Alaşehir Belediyesi ’Haydi kadınlar Çanakkale’ye’ sloganıyla düzenlediği turlarından sonra, şimdi de ’Haydi kadınlar Ankara’ya’ gezi turlarını başlattı.

Alaşehir Belediyesi 'Haydi kadınlar Çanakkale'ye' sloganıyla düzenlediği turlarından sonra, şimdi de 'Haydi kadınlar Ankara'ya' gezi turlarını başlattı. 87 mahalleden 7 bin 396 kişi Çanakkale'yi ziyaret ederken Alaşehirli kadınlar bundan sonra da Ankara'yı gezme imkanı bulacak.


Dün akşam ilk seferi başlayan 'Haydi kadınlar Ankara'ya' turlarının ilk kafilesinin gönderildiği törene katılan Alaşehir Belediye başkanı Ali Uçak, "Söz verdiğimiz gibi isteyen her kadını Çanakkale Şehitliğimizi gezdirdik. Şimdi de Ankara'da Ulu Önder Atatürk'ün kabrini ziyaretlere başladık. Her vatandaşımızın Çanakkale Şehitlerini ve Ulu Önder Mustafa Kemal'i öğrenmesini istiyoruz. Sosyal belediyecilik kapsamında vatandaşlarımız tarihimizde unutulmayacak ve sonsuza dek yaşatılacak olan Anıtkabir ve ilk meclis binasını mutlaka görmesi gerekir düşüncesindeyiz. Tarihimizi ve Ulu Önder Mustafa Kemal'i sonsuza dek yaşatmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla Alaşehir'de Ankara'ya gitmeyen kadın kalıncaya kadar seferlerimiz devam edecek" dedi.


Ankara turuna katılan kadınlar Anıtkabir, ilk meclis binası, Atakule, Ankara Kalesi gibi tarihi ve turistik yerleri de gezecekler. Alaşehir Belediyesi tura katılan kadınlara aynı zamanda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve çeşitli ikramlarda da bulunuyor.

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